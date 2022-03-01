أعلنت البورصة السعودية إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة - التي تقدم خدمات ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية - في سوق نمو الموازية الخميس المقبل، وفقا لبيان تداول اليوم.

وطرحت الشركة حصة تصل إلى 25% من رأسمالها بعدد 5 مليون سهم للتداول في السوق الموازي "نمو" وتم تخصيص 20% منها للمستثمرين الأفراد، بسعر 82 ريال (21.9 دولار) للسهم الواحد.

وتم تغطية اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة بنحو 12.63 مرة، بحسب مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي للطرح العام الأولي.

وبلغ معدل التغطية في الطرح الخاص للمؤسسات 48.8 مرة، بحسب بيان من الشركة.

وتأسست عام 2013، ويبلغ رأس مالها 200 مليون ريال ( 53.3 مليون دولار)، ويتبعها 3 شركات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

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