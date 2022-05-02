ألقت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين بفعل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا بظلالها على النفط في تعاملات الاثنين، إذ انخفضت الأسعار بنحو دولار للبرميل، فيما لم تنجح المخاوف بشأن نقص المعروض في ظل حظر مرتقب للنفط الروسي في أوروبا في كبح تراجع الأسعار.

وبحسب رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.1% أو 1.13 دولار لتبلغ 106.01 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1% أو دولار واحد لتصل إلى 103.69 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات كشفت عنها الصين يوم السبت انكماش النشاط الصناعي لديها، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومن كبار مستوردي النفط، وتراجعه إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، مما يعكس الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات فيما تكافح تفشي فيروس كورونا.

وقررت السلطات في بكين إغلاق الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، مع استمرار إجراءات الإغلاق في شنغهاي، بحسب بلومبرغ.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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