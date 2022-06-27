ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعدما أعلنت دول مجموعة السبع عزمها حظر استيراد المعدن الأصفر من روسيا.

قفز سعر الذهب الفوري 0.8% إلى 1,839.79 دولار للأونصة، بحسب رويترز.

وتسعى مجموعة السبع - التي كانت روسيا عضوا فيها حتى 2014- في اجتماع تعقده هذا الاسبوع، إلى فرض مزيد من القيود على روسيا لمنع تمويل حربها في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظر على صادرات النفط الخام من روسيا ضمن خططه لتقليص الاعتماد على الطاقة منها تدريجيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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