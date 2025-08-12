تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أذون خزانة

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو الاثنين بقيمة 591.7 مليون يورو، بعدما كان يستهدف جمع 550 مليون يورو في العطاء الذي طرحه الاثنين 11 أغسطس. وقد بلغ متوسط العائد نحو 2.25%، وفق بيانات البنك المركزي.

وقد استقبل البنك المركزي نحو 26 عرضا بقيمة إجمالية 726.7 مليون يورو بحد أدنى للعائد بلغ 2.25% وبحد أقصى 3%.

وبذلك انخفض العائد على أذون الخزانة المقومة باليورو بنحو 1.25 نقطة مئوية مقارنة بعوائد الإصدار الذي تم عام 2024 والذي بلغ 3.5%.

أوراسكوم للتنمية مصر

تحولت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة في بورصة مصر، إلى الربحية في النصف الأول من 2025، لتسجل 2.749 مليار جنيه (56.6 مليون دولار) مقارنة بخسائر بلغت 204 مليون جنيه، وفق القوائم المالية المستقلة للشركة.

وبالنظر إلى القوائم المالية فإن تحول الشركة إلى الربحية يعود في المقام الأول إلى زيادة توزيعات أرباح شركة البحر الأحمر التابعة بنحو 11.3% لتصل إلى 160.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق أوراسكوم لأرباح فروق عملة بمبلغ 556.2 مليون جنيه في الوقت الذي سجلت فيه خسائر فروق عملة في النصف الأول من 2024 بقيمة 2.8 مليار جنيه، بجانب الإيرادات التي ارتفعت بنحو 20% لتسجل 5.02 مليار جنيه.

إيديتا للصناعات الغذائية

سجلت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المدرجة في بورصة مصر، نموا في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي، لتسجل 1.02 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنحو 15.7% لتصل إلى 9.24 مليار جنيه.

مدينة مصر

تراجعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المدرجة في بورصة مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 12% على أساس سنوي، لتسجل 1.28 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.93% لتصل إلى 4.78 مليار جنيه.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4575 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواجا شديدا في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3921 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5229 جنيه للجرام.

وكان متوسط سعر بيع جرام الذهب قد سجل تراجعا بقيمة 40 جنيه في تعاملات الاثنين.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.44 جنيه و49.54 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.39 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

