تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

النمو

حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمو بنسبة 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي مقارنة بنمو 2.4% خلال الربع المقارن على أساس سنوي. وقد بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري عن العام المالي نفسه 4.4%، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء.

جاد النمو في الربع الرابع مدفوعا بنمو قطاعات السياحة 19.31% والصناعات التحويلية 18.81% والاتصالات 14.64%.

بينما استمر تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير وبنسبة 52% خلال العام المالي بالكامل، نتيجة تأثره بالتوترات الجيوسياسية.

صكوك

عادت مصر لأسواق الدين العالمية للمرة الثالثة، من خلال إصدار صكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار على شريحتين، بآجال 3 و7 سنوات، من المتوقع أن يتم إدراجها في بورصة لندن، وفق ما نقلت نشرة انتربرايز المحلية الاثنين، عن مصدر حكومي رفيع المستوى لم تسمه.

ستبلغ قيمة الشريحة الأولى لأجل 3 سنوات 1.25 مليار دولار مع توجيه سعري مبدئي للعائد عند 8.625% وشريحة السبع سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد مبدئي عند 9.45%.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5150 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4414 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5886 جنيه للجرام.

تراجع الدولار

تراوح سعر الدولار الرسمي بين 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.94 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا