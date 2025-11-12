تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أذون خزانة

باع البنك المركزي، أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام بنحو 1.55 مليار دولار، بمتوسط عائد 3.749% حسب بيانات الموقع الرسمي للبنك.

ويستحق بداية الشهر المقبل أذون خزانة بقيمة 980.5 مليون دولار بعائد متوسط 4.5% كان قد أصدرها المركزي قبل عام.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5520 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4730 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6310 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.50 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك محلية

تستعد وزارة المالية لإصدار الشريحة الثانية من الصكوك المحلية بالجنيه بقيمة 3 مليار جنيه، كصكوك إجارة يوم الاثنين المقبل لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، حسب ما نقلته نشرة إنتربرايز المحلية عن مصدر حكومي رفيع المستوى لم تسمه.

