معاملة خاصة

قررت الحكومة منح شركات البترول الأجنبية معاملة خاصة فيما يخص قانون ضريبة القيمة المضافة، قبل تطبيق التعديلات الأخيرة التي ستُخضع هذه الشركات لضريبة بنسبة 10%، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت وزارة المالية تدرس قيد موردي البترول الخام في سجل الموردين الأجانب بمصلحة الضرائب لتطبيق آلية "التكليف العكسي"، غير أن شركات أجنبية اعترضت معتبرة أن اتفاقياتها البترولية تخضع لإطار قانوني خاص لا يرتبط بالنظام الضريبي العام.

المعاملة الخاصة ستعفي الشركات الأجنبية من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتكتفي بتقديم طلب مبسط وإقرار بالكميات الموردة إلى الهيئة العامة للبترول. وستتولى الهيئة وحدها مسؤولية احتساب وسداد ضريبة القيمة المضافة وتسوية أي غرامات أو رسوم تأخير.

وتفاصيل الآلية سيجري توضيحها في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل المنتظر صدورها قريبا.

انخفاض مستحقات الأجانب

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول انخفضت للنصف، وتستهدف الحكومة سداد المزيد بنهاية العام الجاري، وفق بيان صدر الثلاثاء.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الغاز والطاقة حتى 5 سنوات قادمة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% وخفض العجز الكلي في نهاية العام المالي الجاري الى 3.5% بدلا من 7% حاليا، مشيرا الى أن التضخم سيتراجع إلى أقل من 10% خلال 2026 مقارنة 12% حاليا.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

مصر الجديدة للإسكان

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المدرجة ببورصة مصر ملحق عقد مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع طريق يربط بين شمال وجنوب مدينة نيو هليوبوليس. على أن تتحمل الشرق الأوسط تكلفة المشروع.

كانت مصر الجديدة قد وقعت في يناير 2024 عقد مشاركة مع شركة الشرق الأوسط للمشاركة في تطوير قطعة أرض بمساحة 865 فدان.

إيرادات سياحية

الحكومة تستهدف رفع إيرادات السياحة إلى 24 مليار دولار بحلول 2029، بزيادة تفوق 40% عن إيرادات 2023-2024 البالغة 16.7 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وتشمل الأهداف استقطاب 30 مليون سائح بنهاية 2030 مقابل 15.7 مليون في 2024.

نهر الخير

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي المصرية والمدرجة ببورصة مصر سداد كامل قيمة إنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة 250 كيلو وات، لتنتقل ملكية المحطتين رسميا الى الشركة، وفق بيان صادر الأربعاء.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.37 جنيه للشراء و 50.22جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4955 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4247 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار -نحو 5663 جنيه للجرام.

إغلاقات الثلاثاء

