تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الفائدة

يترقب السوق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة الخميس، في سابع اجتماع لها هذا العام.

وقد خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 6.25% منذ بداية العام، ليسجل عائد الإيداع والإقراض 21.00% و22.00% على التوالي.

أسعار الذهب

بتعاملات الخميس، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5465 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4685 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6245 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.90 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار جانبية

- أعلنت شركتا مدينة مصر المصرية المدرجة بالبورصة، وشركة وهيج العقارية السعودية، تأسيس شركة تطوير عقاري في السعودية مناصفة باسم سيتي دوم، والتي تهدف للاستحواذ على قطعة أرض مدينة الرياض لتطوير مشروع سكني، حسب بيان الأربعاء.

- تم تعيين كريم بدر، رئيس تنفيذي لشركة سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار التابعة لمجموعة سي أي كابيتال القابضة المدرجة بالبورصة المصرية، حسب تقارير إعلامية.

وقد عمل بدر، سابقا في عدة مناصب في شركات كبرى، وكذلك كرئيس تنفيذي للصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق التابع لصندوق مصر السيادي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

