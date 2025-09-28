

راية القابضة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر لشراء نحو 22.1% من أسهم شركتها التابعة راية لخدمات مراكز الاتصالات المدرجة في بورصة مصر بسعر 7.5 جنيه للسهم، لترفع حصة راية القابضة الى 90%، وفق بيان صادر الأحد.

الدلتا للتأمين

أعلنت البورصة المصرية تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء لشراء حتى 125 مليون سهم تمثل 100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين المدرجة، بسعر 40 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدنى للتنفيذ يبلغ 51% من الأسهم، وفق بيان صادر الأحد.

وتمتد فترة سريان العرض 20 يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 29 سبتمبر وحتى 27 أكتوبر 2025، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من انتهاء تلك الفترة.

استثمارات قطرية

ستعلن قطر عن مشروع مرتقب باستثمارات كبيرة في منطقة الساحل الشمالي، وفق تصريحات سفيرها في مصر طارق علي الأنصاري، لوسائل إعلام محلية.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن تكلفة المشروع تُقدر بنحو 4 مليار دولار، مع تحديد منطقة علم الروم موقع لإقامة المشروع الذي قد يُشبه في طبيعته مشروع رأس الحكمة.

مصر لصناعة الكيماويات

أرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات المدرجة في بورصة مصر، انخفاض صافي الربح في شهري يوليو واغسطس الماضيين إلى انخفاض إيرادات النشاط والإيرادات التمويلية وزيادة التكلفة، وفق بيان صادر الأحد.

وقد تراجع صافي ربح الشركة إلى 85.17 مليون جنيه خلال الشهرين مقارنة بصافي ربح قدره 108.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5080 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4354 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5806 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.94 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

