أوراسكوم للاستثمار

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في بيان للبورصة الاثنين، إنها ستدرس الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل شركات تابعة لإدارة رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة تحت مظلة الشركة لخلق كيان اقتصادي تنافسي.

تحدث ساويرس خلال فعالية بالقاهرة الاثنين. وقد نقل البيان أنه أعرب عن رؤيته بالجدوى الاقتصادية لضم بعض الشركات والاستثمارات خاصة المتوافقة مع أنشطة أوراسكوم للاستثمار سواء من خلال الاستحواذ أو الدمج تحت كيان واحد.

أسعار الذهب

ارتفع متوسط سعر بيع جرام الذهب بنحو 5 جنيه في تعاملات الاثنين مقارنة بالأسعار الصباحية.

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4870 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4174 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5566 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

انخفض سعر الدولار الرسمي بنحو 0.25 جنيه في تعاملات الاثنين. وسجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.05 جنيه للشراء و 50.10 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مراسى البحر الأحمر

وقعت شركة إعمار مصر وشركة سيتي ستارز العقارية السعودية عقود شراكة مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع سياحي متكامل باستثمارات 900 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) على ساحل البحر الأحمر تحت اسم مراسي البحر الأحمر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الأحد.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 4 أعوام، وتبلغ مساحته 2.4 ألف فدان وسيضم 12 فندق، وآلاف الغرف الفندقية والوحدات السكنية، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية.

وستمتلك شركة إعمار مصر حصة 50% من المشروع، بينما ستمتلك سيتي ستارز الحصة المتبقية، وفق تصريحات صحفية لمؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار. فيما ستحصل مصر على حصة من وحدات المشروع.

مؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.42%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنحو 0.06%، فيما تراجع مؤشر الشريعة بنحو 0.40%.

تحالف مصري عماني

أعلن تحالف شركة أفق العُمانية ومجموعة برايم مصر عن تدشين مشروع أول منطقة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالتعاون والشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية، وذلك على هامش فعاليات معرض كومكس الدولي في سلطنة عُمان.

فيركيم مصر

تستعد شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات للانتقال للتداول في السوق الرئيسي ببورصة مصر، بعد أن حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان للهيئة الاثنين.

والانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسي يأتي بعد ارتفاع رأسمال شركة فيركيم نتيجة عملية اندماج شملت دمج شركتي أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وكلاهما شركات غير مدرجة.

وسيبلغ رأسمال شركة فيركيم المصدر بعد الاندماج نحو 800 مليون جنيه وعدد أسهم 400 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه، وهذا يتوافق مع متطلبات السوق الرئيسية.

وكانت قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة قد قررت نقل قيد أسهم فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. ولم يتم تحديد موعد بدء التداول بالسوق الرئيسي بعد.

الاحتياطي النقدي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر أغسطس ليسجل 49.25 مليار دولار، مقارنة بشهر يوليو الماضي حين سجل 49.04 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري الأحد.

إغلاقات الأحد

