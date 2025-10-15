تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5625 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4821 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6429 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.45 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

شركات الدولة

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بتعيين هاشم السيد، مساعد لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس تنفيذي متفرغ لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، حسب بيان حكومي الأربعاء.

والوحدة دورها حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وسيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها، حسب بيان حكومي سابق.

والسيد، هو الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية المدرجة بالبورصة المصرية.

سندات بالجنيه

من المتوقع أن تصدر مؤسسة التمويل الدولية - ذراع البنك الدولي الذي يركز على القطاع الخاص - سندات مقومة بالجنيه المصري بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه من الأدوات المالية في المرحلة الأولى، ويتم إدراجها في البورصة المصرية قبل إعادة إقراض العائدات لشركات القطاع الخاص المصرية. ويرجح أن يتم الإصدار الأولي قبل نهاية العام الجاري أو في الربع الأول من 2026، حسب نشرة إنتربرايز المحلية نقلا عن مصدر.

صندوق النقد

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري في تقريره الصادر الثلاثاء مقارنة بتقرير يوليو الماضي. فيما أبقى على توقعات العام المقبل كما هي دون تغيير.

توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 بدلا من توقعات يوليو البالغة 3%، على أن يشهد تباطؤ طفيف إلى 3.1% العام المقبل.

وعن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع الصندوق أن يسجل النمو 3.5% في 2025 مرتفعا من 3.4% في توقعات سابقة، وبنسبة 3.8% العام المقبل من 3.5% سابقا.

وسينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي 2025 وفق توقعات الصندوق مرتفعة من توقعات سابقة عند 4%، على أن يرتفع النمو إلى 4.5% في العام المالي 2026 بزيادة عن توقعات سابقة عند 4.1%.

كذلك رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في السعودية من 3.6% و 3.9% خلال العامين 2025 و2026 إلى 4% للعامين.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% و5% خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي.

إغلاقات الثلاثاء

