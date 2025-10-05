تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الفائدة

خفض البنك المكركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% على الترتيب. جاء الخفض الرابع هذا العام متماشيا مع التوقعات.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 3 مرات قبل ذلك بواقع 5.25% وبهذا الخفض يكون إجمالي خفض الفائدة منذ بداية العام 6.25%.

صندوق النقد

يتوقع آن تصل مصر وصندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق واللتان تم تأجيلهما، وفق المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا.

وقالت غورغييفا في تصريحات إعلامية إن التفاعل مع المسؤولين المصريين قوي، و"نعتزم الاستفادة من اجتماعاتنا السنوية (في واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر) بشكل مثمر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب".

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5215 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4470 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5960 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي الأحد، نحو 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.86 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا