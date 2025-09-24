تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

إعادة التغويز

تخطط مصر لإنشاء أول وحدة برية لإعادة التغويز بحلول عام 2027 بطاقة مبدئية تبلغ 750 ألف متر مكعب يوميا ترتفع لاحقا إلى مليون متر مكعب يوميا، سيتم تنفيذها في مصنع إدكو، وفق وسائل إعلام محلية.

والوحدة البرية لإعادة التغويز بمثابة محطة تقع على اليابسة تقوم بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية مرة أخرى، ليتم ضخه في الشبكة القومية للغاز.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكاليف الاستيراد، خصوصا مع وصول عدد سفن إعادة التغويز المستأجرة إلى 4 وحدات بسعة إجمالية 3 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية 2026، فيما تتجاوز تكلفة استئجار الوحدة الواحدة 200 مليون دولار سنويا.

وتسيطر شركتا شل وبتروناس معا على نحو 71% من محطة إدكو، وتمتلكان حقوق التشغيل بموجب عقد مدته 25 عاما ينتهي في عام 2029. وتمتلك الحكومة — وتمثلها في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية — 24%، بينما تمتلك شركة إنجي الفرنسية الـ 5% المتبقية.

وستحصل شل وبتروناس على رسوم استخدام لمدة عامين بعد تشغيل المحطة مقابل حصصهما في المنشأة، وبعد ذلك ستعود حقوق التشغيل الكاملة لكل من محطة إدكو ووحدة إعادة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية.

مصر الجديدة للإسكان

وافق مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان المدرجة في بورصة مصر على تسوية مستحقاتها لدى شركة المعادي للتشييد مقابل قطعة ارض بطريق مصر – الاسماعيلية الصحراوي، بمساحة 4,945 متر مربع، وبقيمة اجمالية قدرها 96.33 مليون جنيه بواقع 19.4 ألف جنيه للمتر المربع، وفق بيان صادر الاربعاء.

ويبلغ اصل المديونية 81 مليون جنيه قبل إضافة قيمة غرامات التأخير، في حين بلغ متوسط تقييمات المقيمين العقاريين المعتمدين للارض نحو 25.7 ألف جنيه للمتر المربع.

كاتليست بارتنرز

وافقت الجمعية العمومية لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست على زيادة رأس المال المصدر من 235 مليون جنيه إلى 3.019 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.784 مليار جنيه موزعة على 278.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وفق بيان صادر الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة للتوسع والنمو، وذلك عبر الاستحواذ على شركتي قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م (Qardy) وكاتليست بارتنرز هولدينج من خلال مبادلة الأسهم وفق تقييم مالي مستقل يضمن حماية حقوق المساهمين وتعظيم القيمة الاستثمارية.

راميدا

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، في اجتماعها الثاني المنعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، زيادة رأس المال المصدر من 377.7 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وفق بيان صادر الأربعاء.

وقالت الشركة إن الزيادة، البالغة 122.25 مليون جنيه، ستتم عبر إصدار أسهم مجانية بواقع 0.3236 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يتم تمويلها من أرباح عام 2024 والأرباح المحتجزة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة موزعا على 2 مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

القاهرة للخدمات التعليمية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب شركة سيرا للتعليم بتمديد فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم منها للاستحواذ على شركة القاهرة للخدمات التعليمية لمدة 10 أيام عمل، وفق افصاح رسمي، لتنتهي في فترة سريان عرض الشراء الإجباري في 13 أكتوبر.

كانت الهيئة قد وافقت الشهر الماضي على عرض سيرا لرفع حصتها في القاهرة للخدمات التعليمية إلى 90%، من خلال عرض شراء إجباري يصل إلى 20.6% من أسهم الشركة بسعر 32.7 جنيه للسهم الواحد، في صفقة تصل قيمتها إلى 80.8 مليون جنيه.

وزارة الإسكان

دشنت وزارة الإسكان وحدة جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، عبر التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية لتذليل العقبات ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالسوق العقارية، وفق بيان للوزارة.

وستتولى الوحدة إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول، إضافة إلى التوصيات المطلوب عرضها على السلطة المختصة، فضلا عن اقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار العمراني.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5080 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4354 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5806 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.91 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا