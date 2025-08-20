تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

حوافز ضريبية

تعكف الحكومة حاليا على إعداد حزمة جديدة من الحوافز منها إعفاء حصيلة الطروحات العامة الأولية بالكامل من الضرائب، بهدف تعزيز السيولة في البورصة المصرية، قبيل إطلاق مرحلة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتوقع أن تنتهي لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، من وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة قبل نهاية الشهر الجاري.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4525 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3879 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5171 جنيه للجرام.

بريميم هيلثكير جروب

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب المدرجة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورصة مصر، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم زيادة رأس المال من 81.4 مليون جنيه إلى 2.363 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان أنه جاري قيد أسهم الشركة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، استعدادا للانتقال إلى السوق الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.30 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

