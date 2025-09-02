تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

تمويل قريب

يتوقع أن تحصل مصر على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية 2025، وفق وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر.

يُذكر أن برنامج الصلابة والاستدامة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في مارس 2025 والذي يتيح لمصر الحصول على حوالي 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تعكف الحكومة على تنفيذها.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب ارتفاع بنحو 15 جنيه في مساء تعاملات الثلاثاء مقارنة بالأسعار الصباحية.

وسجل سعر بيع جرام عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4740 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 -الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية- نحو 4063 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5417 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.26 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.65%، كما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.06%.

مصر الجديدة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المدرجة في بورصة مصر التوصل إلى تسوية شاملة لمديونية مستحقة لها لدى شركة المعادي للتشييد المصرية والتي قد توقفت عن السداد منذ أكتوبر 2022، وقد بلغت قيمة المديونية المستحقة نحو 96.3 مليون جنيه (1.99 مليون دولار) ، وفق بيان رسمي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة الثلاثاء، أن التسوية تضمنت حصول مصر الجديدة للإسكان على قطعة أرض بمساحة 4945 متر مربع بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وقد تم توقيع العقد النهائي.

حصر أراضي البحر الأحمر

تعمل الحكومة المصرية على حصر قطع الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر في إطار خطة أوسع لوضع سياسات تسعير وآليات تخصيص جديدة للمشروعات الجديدة بكافة أنواعها، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وفق وسائل إعلام محلية.

تشمل الخطة حصر الأراضي المخصصة للمشروعات والمؤهلة للطرح على المستثمرين، مع استحداث آليات جديدة وتيسيرات وحوافز للمستثمرين للإسراع في خطط التنمية.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا