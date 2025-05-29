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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية الخميس، وانخفض سعر جرام عيار 21 نحو 15 جنيه عن الإغلاق السابق.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4600 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3943 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5227 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.79 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

طاقة شمسية

أعلنت وزارة الكهرباء، منح 4 شركات شهادة تأهيل للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية وبيعها لمستهلكين صناعيين. وحسب بيان للوزارة الأربعاء، فالشركات هي: شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء، شركة ايميا باور، شركة طاقة بي في (PV)، وشركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة.

وضمت القائمة الأولى للشركات، 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، وسييتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية، وفق البيان.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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