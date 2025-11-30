تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

خسر الذهب مكاسبه وتراجع في بداية الأسبوع، بعد أن ارتفع في العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على التوالي.

وبتعاملات الأحد، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5645 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4840 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6450 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.80 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بعثة الصندوق

يتوقع أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بداية ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر البالغ 8 مليار دولار وكذلك تسهيل المرونة والاستدامة، وتستمر فترة أعمالها حتى يوم 12 ديسمبر 2025.

أحدث الإغلاقات

