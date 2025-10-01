تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

صكوك

تخطى حجم الطلب على إصدار مصر من الصكوك السيادية البالغة 1.5 مليار دولار والتي تمت على شريحتين 9 مليار دولار، حسب بيان اطلعت عليه زاوية عربي.

سيبلغ العائد على الشريحة الأولى المُستحقة في 2029 وبقيمة 700 مليون دولار 6.375%. أما الشريحة الثانية التي تُستحق في 2032 وبقيمة 800 مليون دولار سيبلغ عائدها 7.950%.

وسيتم إصدار الصكوك بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي في البنوك نحو 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.44 جنيه للشراء و 49.29 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وستغلق البنوك أبوابها يوم الخميس 9 أكتوبر، وفق بيان للبنك المركزي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

أسعار الذهب

يواصل الذهب انتعاشته في مصر مع زيادات ملحوظة مستمرة في الأسعار.

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5180 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4440 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5920 جنيه للجرام.

الوقود

تدرس الحكومة إمكانية إعفاء اسطوانات الغاز التي تستخدم في المنازل غالبا من الزيادة المقبلة في أسعار الوقود لدعم احتواء التضخم، فيما يترقب زيادة أسعار البنزين هذا الشهر، والزيادة قد لا تشمل السولار، حسب وسائل إعلام محلية.

إغلاقات الثلاثاء

