تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أوراسكوم للاستثمار القابضة

نفذت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية استحواذها على كامل أسهم شركة مصر للاستثمارات الترفيهية المملوكة لطرف مرتبط مقابل 502 مليون جنيه (10.4 مليون دولار)، وفق بيان للشركة كشفت عنه وسائل إعلام محلية الأحد.

كان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قد كشف منذ أيام عن نيته بضم جميع أو بعض شركاته في مصر لتكون تحت مظلة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة. وقالت الشركة في افصاح للبورصة المصرية ردا على ذلك بأنها ستدرس الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل شركات تابعة لإدارة رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة تحت مظلة الشركة لخلق كيان اقتصادي تنافسي.

وعمل مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه مستشارا قانونيا للصفقة، التي ستشهد امتلاك أوراسكوم للاستثمار القابضة الشركات التابعة لمصر للاستثمارات الترفيهية، والتي تشمل الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، وبير 88 القاهرة للمطاعم السياحية، وبير 88 للمنشآت السياحية، ومصر للمنشآت السياحية، وأبيلا لخدمات القطارات مصر.

مينا فارم

حققت شركة مينا فارم للأدوية المصرية صافي ربح خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 46.8 مليون جنيه بانخفاض بلغ 3.5% على أساس سنوي، وفق القوائم المالية الصادرة الأحد.

وسجلت الشركة المدرجة في بورصة مصر إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنمو 61.5% على أساس سنوي.

ابن سينا

أعلنت شركة ابن سينا فارما المصرية والمدرجة ببورصة مصر عن اقتناصها نحو 31.1% من سوق الدواء بمصر خلال النصف الأول من 2025 مرتفعة من 30.8% في عام 2024.

وأضاف بيان للشركة صادر الأحد أن سوق الدواء في مصر سجل مبيعات بقيمة 186.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 مقارنة 119.6 مليار جنيه على أساس سنوي.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4900 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4200 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5600 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.255 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.06 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا