أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع صباح الأربعاء معوضة جزء من خسائرها بعد تراجعات لأيام. وارتفعت أسعار المعدن عالميا الأربعاء بأكثر من 1% إلى 3992 دولار.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5350 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4585 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6115 جنيه للجرام.

الدولار

فيما تراجع سعر الدولار الرسمي، إلى نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.30 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

سندات تجزئة

تستعد الحكومة لإصدار سندات التجزئة في الربع الأول من عام 2026 أو ربما قبل نهاية عام 2025، لجذب استثمارات الأفراد، وذلك بالشراكة مع البريد المصري، وستقدم سعر فائدة تنافسي سيساعد على مواكبة التضخم، حسبما نقلت نشرة انتربرايز المحلية عن مصدر حكومي لم تسمه.

تعويم سفينة

أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان مساء الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة بالقناة بالاتجاهين، بعد تعويم ناقلة النفط KOMANDER التي جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال. يبلغ طول الناقلة 274 متر، وعرضها 48 متر، وحمولتها 80 ألف طن.

كان عطل في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها ظهر الثلاثاء، ودفعت الهيئة بخمس قاطرات لإعدال الناقلة وتعويمها، ثم تم قطرها إلى منطقة البحيرات وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي من الاتجاهين.

إغلاقات الثلاثاء

