تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب مكاسبها في السوق المحلي هذا الأسبوع مع ارتفاعات ملحوظة في تعاملات الخميس الصباحية.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5690 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو4877 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6503 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار حكومية

- تسعى الحكومة لجمع ما بين 1.25 و1.5 مليار دولار من خلال طرح حصص في أربع شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو حسب تصريحات إعلامية لوزير المالية أحمد كجوك، كما تخطط لإصدارين دوليين آخرين هذا العام بينهما إصدار ربما يكون سندات خضراء أو زرقاء أو سندات استدامة أو في سوق أجنبية.

- نقلت وسائل إعلام تصريحات لوزيرة التخطيط رانيا المشاط قالت فيها إن مصر قد تبرم اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركاء أوروبيين قبل نهاية العام الحالي، وأن اتفاقات مماثلة قيد الإعداد للعام المقبل، ضمن خطط الحكومة لتقليل الضغوط المالية والالتزامات.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا