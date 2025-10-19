تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

البنزين

قررت الحكومة وقف رفع أسعار المواد البترولية التي تتضمن البتزين بأنواعه والسولار بالسوق المحلية لمدة عام بحد أدنى بعد زيادة أخيرة بقيمة 2 جنيه لكل نوع أعلنتها الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة البترول في بيان أنه "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام".

وستسعى الحكومة لزيادة الإنتاج، وخفض فاتورة الاستيراد لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين سعر البيع، حسب البيان.

وبينما يتوقع محللون أن تؤدي هذه الزيادة لرفع معد التضخم في مصر خاص مع رفع السولار الذي يستخدم في النقل وينعكس رفعه على أسعار الغذاء، ستوفر الزيادة نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، حسب وسائل إعلام.

وأصبح بنزين 95 بـ 21 جنيه، وبنزين 92 بـ 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ 17.75 جنيه، والسولار بـ 17.5 جنيه، فيما زاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 7 إلى 10 جنيه لكل متر مكعب.

أخبار بنوك

- يعتزم البنك التجاري الدولي، إطلاق بنك رقمي في مصرخلال العام المقبل بعد الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري، من خلال شركة قابضة خارج مصر يتم اختيار موقعها الذي قد يكون في الإمارات أو المملكة المتحدة حتى الآن، حسب تصريحات إعلامية للرئيس التنفيذي هشام عز العرب.

- افتتح البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي في البلاد - افتتاح أول فروعه في السعودية بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على مزاولة العمل المصرفي في المملكة، حسب بيان نقلته وسائل إعلام محلية.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5750 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4929 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6571 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

