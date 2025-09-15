تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

رسوم وقائية

أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وفق بيانات مجلس الوزراء.

وتتضمن القرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وبلغت نسب الرسوم المفروضة على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن نحو 13.6% بحد أدنى 3673 جنيه للطن، وبنسبة 11.1% على مسطحات الصلب المدرفلة على البارد وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.

وفرض رسوم بنسبة 12.16% على الصاج المجلفن وبحد أدنى 4812 جنيه للطن، وبنسبة 4.94% على الصاج الملون بحد أدنى 2584 جنيه للطن. وبنسبة 16.2% على البيليت وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

مبادرة جديدة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق بيانات مجلس الوزراء.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل المبادرة، التي ستسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهر إلى 8 أسابيع، وطرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى وقت واحد.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.26 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.07 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4900 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4200 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار -نحو 5600 جنيه للجرام.

إغلاقات الأحد

