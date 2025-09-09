تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الدولار

ارتفع سعر الجنيه الرسمي في البنوك خلال تعاملات الثلاثاء، وسجل سعر الدولار نحو 47.9 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.26 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4900 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4200 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5600 جنيه للجرام.

منطقتين للأعمال

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن مصر تتطلع لإنشاء منطقتين للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة رأس الحكمة، فضلا عن سعي الحكومة للانتهاء من مشروع القانون الخاص بإدارة مناطق المال والأعمال لعرضه على البرلمان القادم، وفق بيان مجلس الوزراء صادر الاثنين.

وتتطلع الحكومة لعرض من تحالف عالمي حول فرص التعاون للترويج والإدارة لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رسوم الساحل الشمالي

تقدمت 17 شركة عقارية بتظلمات ضد الرسوم الجديدة المفروضة على المشروعات في الساحل الشمالي، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت رسوم جديدة على المشروعات التابعة للمطورين المحليين والأجانب في الساحل الشمالي منذ عدة أسابيع، بواقع 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشروعات سياحية من المطورين المحليين، و20 دولار للمتر المربع على المشروعات العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب.

إنتاج غاز

بدأت شركة خالدة للبترول في إنتاج الغاز من البئر الجديد جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية بمعدل 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وفق بيان مجلس الوزراء صادر الاثنين.

ويعادل إنتاج البئر الجديد ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، بما يدعم توجه الوزارة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعى من خلال زيادة الإنتاج المحلى .

إغلاقات الاثنين

