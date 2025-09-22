تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الوطنية للطباعة

تعتزم شركة الوطنية للطباعة المدرجة بالبورصة المصرية، ضخ استثمارات بين 18- 20 مليون دولار لزيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% عبر الشركات التابعة لها، وهي: الشروق للطباعة، يوني بورد، وشركة البدار، وفق تصريحات لرئيسها التنفيذي، شريف المعلم، لوسائل إعلام محلية.

كما تستهدف الشركة زيادة الصادرات لتمثل أكثر من 45% من الإيرادات خلال 5 سنوات مقارنة بنحو 25% حاليا.

مصنع للورق

تعتزم شركة السعودي القابضة وذراعها المصرية لتصنيع الورق كارتا مصر إنشاء مصنع لإنتاج الورق بقيمة 50 مليون دولار، بداية من 2027، وفق وسائل إعلام محلية.

وتهدف كارتا مصر إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف طن سنويا خلال عامين، صعودا من 150 ألف طن حاليا.

بريميم هيلثكير جروب

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب المصرية نيتها الاستحواذ على شركة المستلزمات الطبية BIOTINA الألمانية باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، وفق إفصاح صادر الأحد.

وكشفت الشركة عن خطة لاستثمار 2.8 مليار جنيه في 12 شركة في مصر، السعودية، الأردن والكويت، عبر عمليات الاستحواذ أو من خلال المشروعات الجديدة.

قطاع الدواء

تخطط الحكومة لإعداد حزمة حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأدوية، تتضمن إجراءات لحل المشكلات القائمة مثل التسعير الجبري، ارتفاع تكلفة تسجيل الأدوية، واعتماد القطاع على استيراد المواد الفعالة، وفق وسائل إعلام محلية.

وستتضمن حزمة الحوافز آلية تسعير أكثر مرونة توازن بين ربحية الشركات والإشراف الاستراتيجي للدولة على أسعار الأدوية.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.78 جنيه للشراء و 49.63 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4975 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4264 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار -نحو 5686 جنيه للجرام.

إغلاقات الأحد

