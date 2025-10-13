تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر الاثنين، وزاد سعر الجرام عيار 21 بنحو 20 جنيه مقارنة بإغلاق الأحد.

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5485 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4701 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6269 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.45 جنيه للشراء و 48.30 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وقف حرب غزة

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين في قمة السلام الدولية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة. وسيشارك ترامب في مراسم التوقيع الرسمية على اتفاق وقف إطلاق النار، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الضامنة للاتفاق.

تمديد حظر تصدير السكر

قررت مصر، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، لمدة 6 أشهر، حسب وسائل إعلام محلية.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

