مصنع جديد

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع شركة شوانفينج SHUANFENG الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، باستثمارات قدرها 8 مليون دولار بتمويل ذاتي وفق بيان رسمي.

ومن المخطط أن يوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، بهدف إنتاج 16.5 مليون قطعة سنويا، على أن يُخصص إنتاج المشروع بالكامل للتصدير بنسبة 100%.

مؤشر مديري المشتريات

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر الصادر الأربعاء عن مؤسسة S&P Global، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجعا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 49.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة مسجلة خلال يوليو 2025.

وأضاف التقرير أن الشركات غير النفطية سجلت تراجعا في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، مع استمرار ضعف الطلب في التأثير السلبي على نشاط الأعمال.

ويعود التراجع الى ضعف الطلب من العملاء نتيجة مزيج من الظروف الاقتصادية الضعيفة والمخاوف بشأن التضخم المستمر. ورغم تسارع وتيرة التراجع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، فإنها بقيت أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل.

وعلى صعيد التوقعات للعام المقبل، ظلت الشركات المصرية غير النفطية متحفظة نسبيا إذ لم يتغير مستوى التفاؤل عن يوليو، وبقي أعلى قليلا فقط من المستوى القياسي المتدني الذي سجل في يونيو.

أسعار الذهب

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب في مساء تعاملات الأربعاء بنحو 15 جنيه تقريبا مقارنة بالأسعار الصباحية.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4835 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 -الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية- نحو 4144 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5526 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.13 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.12%، كما تراجع مؤشر الشريعة بنحو 1.46%، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 0.27%.

تعاون مصري بحريني

وقعت مصر والبحرين 8 مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري على هامش زيارة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى القاهرة، الأربعاء. جاءت مذكرات التفاهم في مجالات صناعة الألمنيوم بين شركة مصر للألومنيوم المدرجة ببورصة مصر وشركة ألمنيوم البحرين، والسياحة والآثار ومجال حماية المنافسة والتعاون الفني وبناء القدرات بمجال التنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة ألمنيوم البحرين، سيتم تقييم جدوى بناء مصنع تكرير مادة الألومينا بمصر.

تسعى مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعول على الاستثمارات الخليجية في ئلك منذ الاتفاق المصري الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة.

سندات توريق

أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية، سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه (32.9 مليون دولار)، ضمن برنامج قيمته الإجمالية 3 مليار جنيه وفق بيان الشركة.

وقد شارك كل من بنك نكست وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في الاكتتاب، فيما لعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

رئيس جديد للقابضة الكيماوية الحكومية

أصدر محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرار بتكليف سعد محمد هلال للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية، خلفا للمحاسب عماد الدين مصطفى، وفق بيان رسمي.

والشركة القابضة للكيماوية، هي واحدة من عدة شركات قابضة حكومية تتبع الوزارة ويتبعها عدة شركات تعمل في مجال الأسمدة وتمتلك الحكومة من خلالها حصة في الشركة الشرقية للدخان المدرجة بالبورصة المصرية.

وهلال سبق أن تولى رئاسة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الحكومية، كما عمل مستشار وزير البترول والثروة المعدنية لمشروعات البتروكيماويات.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المدرجة في بورصة مصر، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركتين جديديتن، وهما صندوق SAFE العقاري وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وفق افصاح صادر الأربعاء.

وبحسب الافصاح، نجح تطبيق SAFE منذ انطلاقه في تحقيق معاملات بقيمة تجاوزت 370 مليون جنيه وبيع أكثر من 7400 حصة عقارية، مما جذب ما يزيد عن 70 ألف مستخدم حتى الآن، وبدأ أكثر من 2800 مستثمر بتحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي 10%.

إغلاقات الثلاثاء

