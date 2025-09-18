

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الشرق الأوسط للزجاج

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على اندماج 3 شركات غير مدرجة - وهم شركة مصر لصناعة الزجاج وشركة ميج مصر للزجاج وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية - في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الدامجة) المدرجة في بورصة مصر، وفق بيان الخميس.

وسيبقى رأس المال المصدر لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة كما هو وترحيل الفرق بين صافي حقوق الملكية لكل من مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندجمة ورأس المال المصدر الى الاحتياطيات.

ويبلغ رأسمال الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المصدر نحو 62.6 مليون جنيه. وسيتم إضافة أنشطة جديدة إلى الشركة منها إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج زجاجات التعبئة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الدوائية، وتصنيع الأغطية البلاستيكية.

تحالف مصري سعودي

قال أحمد الهاشمي، رئيس تطوير الأعمال في شركة سمو القابضة، إن تحالف يضم شركته بجانب شركتي ميدار وحسن علام المصريتين، يعتزم استثمار مليار دولار في مشروع تطوير عقاري بمنطقة وسط القاهرة، وفق وسائل إعلام محلية.

كما تخطط سمو القابضة السعودية ضخ ملياري ريال سعودي في سوق العقارات المحلية خلال 5 سنوات مقبلة، بمشروعات سكنية وفندقية ومكتبية وتجارية.

إيني الإيطالية

توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة إيني الإيطالية لربط حقل كرونوس للغاز البحري في قبرص بالبنية التحتية لحقل ظُهر المصري لإسالة الغاز القبرصي وإعادة تصديره، وفق وسائل إعلام محلية.

وستحصل الحكومة على 1 إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مصدرة، ومن المتوقع أن تصل الأحجام إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا عندما تبدأ العمليات في عام 2027.

محطة رياح رأس غارب

تبدأ شركة إنفنيتي باور وشركة مصدر الإماراتية العمل في محطة رياح رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات في غضون أسابيع، بعد الحصول على حزمة تمويل بقيمة 74.1 مليون دولار بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق وسائل إعلام محلية.

وتتضمنت تفاصيل التمويل، قرض أول بقيمة 60.7 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرضا ميسرا بقيمة 3.4 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ.

مصدر الإماراتية وإنفنيتي باور يطوران محطة رياح رأس غارب بموجب اتفاقية شراء طاقة وُقعت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في أغسطس 2024. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 216.7 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول مايو 2027.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4915 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4213 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5617 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.74 جنيه للشراء و49.59 للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا