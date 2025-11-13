تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

منصة رقمية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركة أزيموت للاستثمارات مصر، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهي الأولى من نوعها في السوق، حسب بيان من الهيئة الخميس.

وتتيح المنصة للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

وحسب البيان، تدرس الهيئة حاليا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية الخميس، وزاد سعر الجرام بنحو 35 جنيه عن إغلاق الأربعاء.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4815 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6425 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.50 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

