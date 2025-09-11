تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

بدء تداول

ارتفع سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون الخميس، في أول يوم تداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد انتقالها من ناسداك دبي، أكثر من 41%، فيما لا يزال الإدراج الثانوي في بورصة مصر.

وبحلول الساعة 10:55 صباحا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر السهم 45 درهم مقارنة بسعر الفتح البالغ 31.7 درهم. فيما ارتفع سعر السهم في بورصة مصر بنسبة 1.4% إلى 400 جنيه.

أما في البورصة المصرية فقد تراجع سعر سهم شركة بريميم هيلثكير جروب في أول يوم تداول في السوق الرئيسية بعد انتقاله من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 19%.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.26 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4900 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4200 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار -نحو 5600 جنيه للجرام.

سايلون جروب

بدأت شركة صناعة الإطارات الصينية سايلون جروب عملية تدشين مصنع لإطارات السيارات بإستثمارات تبلغ مليار دولار في المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر بداخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، إذ وضعت الشركة حجر الأساس وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الأربعاء.

وسينفذ المصنع الذي تبلغ مساحته 350 ألف متر مربع على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات سنويا. وعند تشغيله بالكامل، ستتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع 10 ملايين إطار سنويا.

هيدرو الإسبانية

تدرس شركة هيدرو ر المتخصصة في تصنيع مضخات المياه إنشاء أول مصنع لها في مصر بقيمة 60 مليون دولار، بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان، وفق وسائل إعلام محلية.

المصنع المخطط له يهدف إلى تلبية احتياجات مشروعات برنامج حياة كريمة ومحطات تحلية مياه البحر. وتفاضل الحكومة حاليا بين مواقع في مدينتي العلمين الجديدة والعين السخنة لإقامة المصنع الجديد عليها، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبا.

إغلاقات الأربعاء

