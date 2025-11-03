تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5360 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4595 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6125 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.20 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك سيادية

نقلت نشرة انتربرايز المحلية، عن وثيقة أن 4 بنوك خليجية وهي: بنك أبو ظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، ستكتتب في أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه الذي سيطرح الاثنين وستتم التسوية الثلاثاء.

تبلغ الشريحة الأولى 3 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وهي صكوك إجارة، مرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر. ويتوقع أن ترفع الحكومة برنامج الصكوك المستهدف إلى 200 مليار جنيه، وفق انتربرايز.

