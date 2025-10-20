تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

السويدي

تم إيقاف التداول على أسهم شركة السويدي اليكتريك المصرية للكابلات وحلول الطاقة والبنية التحتية والمدرجة ببورصة مصر الأحد قبل أن يعاود التداول عليها الاثنين.

خلفية سريعة جدا على الشركة

السويدي اليكتريك، هي واحدة من أشهر الشركات الصناعية العائلية في مصر تأسست في 1938 ومدرجة بالبورصة منذ 2006.

ويمتلك المساهمون الرئيسيون من أفراد العائلة ومجموعاتهم المرتبطة 78.17% من أسهم السويدي، حسب بيانات هيكل المساهمين عن الربع الثالث من العام والصادر عن الشركة منتصف أكتوبر الحالي.

ما القصة؟

(بحسب بيانات رسمية وإفصاحات)

كانت شركة ساجاس للاستثمار الإماراتية والمدرجة بالسوق الثانوي في بورصة أبوظبي منذ أغسطس 2025، تنوي تقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة السويدي.

وتمتلك ساجاس - التي تستثمر في البنية التحتية والطاقة المتجددة - من خلال شركتها التابعة إلكترا القابضة للاستثمار الإماراتية، حصة 18.87% من أسهم السويدي.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أوقف التداول على سهم ساجاس الاثنين، ثم أعاد التداول عليه خلال اليوم بعد أن أفصحت الشركة أنها أبلغت شركة السويدي رسميا بنيتها بشأن العرض.

العرض كان مختلط يتضمن مقابل نقدي و/ أو مبادلة أسهم للاستحواذ على كامل أسهم السويدي.

وحدد العرض الخيار النقدي عند سعر لا يقل عن 65 جنيه (1.37 دولار) للسهم.

تنفيذ العرض كان سيتم عبر التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالسويدي للتوصل لاتفاق للاستجابة لعرض الشراء، ورهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة.

ولكن رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عرض الاستحواذ في بيان الاثنين. وأرجعت الهيئة القرار إلى حداثة تأسيس ساجاس في 2023 + كونها لا تباشر نشاط تشغيلي فعلي في المطلق أو تمتلك أصول تولد إيرادات بصورة مباشرة لها وتعتمد في نتائجها على أداء شركة السويدي.

وبحسب الهيئة، العرض - الذي يتضمن التفاوض المباشر مع المساهمين الرئيسيين - قد يثير تعارض مصالح وتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.

تأثيرات كل هذا على أداء سهم السويدي

بلغ سعر السهم خلال تداولات الاثنين 77.40 جنيه الساعة 1:17 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، منخفضا بنسبة قليلة بلغت 0.24% عن سعر إغلاق الخميس والبالغ 77.59 جنيه.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5760 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4937 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6583 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.25 جنيه للشراء و 48.10 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك بالجنيه

تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية بالجنيه بقيمة 3 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات والتي من المتوقع إصدارها 28 أكتوبر الجاري، وفق ما نقلته نشرة إنتربرايز المحلية عن مصدر حكومي لم تسمه. ويتوقع أن يكون الإصدار مدعوم بمشروع في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر بمشاركة صندوق سيادي خليجي.

وكان قرار جمهوري صدر يونيو الماضي، بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية "لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد،" لكنه لم يحدد كيفية استخدامها لذلك.

وأوضحت وزارة المالية في بيان سابق، أنه سيتم استخدام جزء من الأرض "ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة".

إغلاقات الأحد

