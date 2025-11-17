تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5455 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4675 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6235 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.50 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار سريعة

- تم تعيين أحمد عبد العزيز نائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي. وعبد العزيز الذي يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع التأمين، قد عمل سابقا مستشار لرئيس الهيئة العامة، ورئيس تنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية.

- تعتزم الحكومة طرح إصدارات دين في الأسواق الدولية بينها سندات دولارية، باندا، ساموراي وسندات خضراء، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2025-2026، حسبما نقلت إنتربرايز عن مصدر حكومي لم تسمه.

ويتوقع أن تطرح الحكومة أدوات دين في الأسواق الدولية بما في ذلك بورصة لندن فبراير المقبل. وتعتزم تعيين بنوك استثمارية، الشهر المقبل لإدارة عملية الطرح.



ونقلت النشرة عن المصدر أيضا أن الحكومة تترقب موافقة بنك التنمية الأفريقي على ضمانة إصدار إطار جديد للسندات المستدامة وسندات الساموراي الخضراء بقيمة 500 مليون دولار.

