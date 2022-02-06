الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء

- قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد أثناء زيارته لوزارة الداخلية، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، بالتزامن مع إحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد، قائلا إن "القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة"، وإن التونسيين سيطالبون أثناء إحياء الذكرى بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبلعيد هو سياسي بارز وكان أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنتمي لتحالف الجبهة الشعبية اليسارية في تونس، واغتيل في فبراير عام 2013، وتسبب مقتله في اندلاع موجة من المظاهرات انتهت بصفقة بين الإسلاميين والقوى السياسية المدنية.

وقال سعيد إنه سيصدر مرسوم مؤقت للمجلس، وإن المجلس الحالي عليه أن "يعتبر نفسه في عداد الماضي بدءا من هذه اللحظة". وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة قرارات بدأها الرئيس التونسي في يوليو من العام الماضي تعزز من قبضته على السلطات في تونس.

للمزيد: ديمقراطية تونس في خطر بعد إنفراد الرئيس بالسلطة

أول لقاء لولي عهد أبوظبي وأمير قطر منذ الأزمة الخليجية

- التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وهذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الزعيمين منذ انتهاء القطيعة بين قطر وعدد من الدول الخليجية منها الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد: كيف سيستفيد اقتصاد قطر والخليج من اتفاق المصالحة؟

"أرامكو" السعودية لا تعتزم طرح مزيد من أسهمها

- لا تخطط الحكومة السعودية لطرح حصة إضافية من أسهم شركة أرامكو للنفط حاليا، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية يوم السبت عن مصدر وصفته بأنه مقرب للشركة. وأشار المصدر إلى أن سيناريوهات طرح حصة إضافية من الأسهم قائمة منذ الطرح الأول للشركة عام 2019، لكن هذه الخطوة لم تتبلور بعد.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت سابقا عن مصادر ان أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار في إدراج جديد في الرياض ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.

للمزيد: أرامكو السعودية تطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية

اتصالات جو السعودية تسجل خسائر في فترة الـ9 أشهر

- سجلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" السعودية خسائر بقيمة 29.2 مليون ريال سعودي (7.8 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي مقارنة بأرباح بقيمة 102.6 مليون ريال (27.4 مليون ريال) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان للشركة منشور الأحد على البورصة السعودية.

للمزيد: مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات السعودية يوصي بخفض رأسمال الشركة

فرنسا ولوكسمبورج تطلبان من بيروت معلومات عن حسابات حاكم مصرف لبنان

- طلبت كل من فرنسا ولوكسمبورج من السلطات اللبنانية معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد بضعة أشهر من فتح التحقيق في قضية جنائية تتعلق به، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين لبنانيين في القضاء.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

إحالة رجل الأعمال المصري محمد الأمين للمحاكمة

- أحال النائب العام المصري، يوم السبت، رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر وهتك عرض 7 فتيات بالقوة والتهديد بدار أنشأها للأيتام، و"استغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيا"، بحسب بيان للنيابة العامة المصرية.

والأمين أسس وامتلك عدة قنوات تلفزيونية، أشهرها مجموعة قنوات سي بي سي، كما أنه شريك في مجموعة عامر جروب التي تعمل في 6 قطاعات منها العقارات، وإدارة سلاسل مطاعم وفنادق ومراكز تجارية.

للمزيد: مصر تتحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت على ذمة تحقيقات

أمريكا تعيد إعفاء إيران من عقوبات وطهران تراها "غير كافية"

- مع دخول المفاوضات الغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مراحلها الأخيرة بشأن البرنامج النووي لطهران، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعفاء إيران من مجموعة من العقوبات، ما يسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. ووصفت طهران الإعفاءات بأنها "جيدة ولكنها ليست كافية"، وقالت إنها لا تزال بحاجة إلى ضمانات من واشنطن من أجل إحياء اتفاق نووي مع القوى العالمية، بحسب تقارير إعلامية.

للمزيد: إيران والغرب... ماذا سيحدث لو اتفقا؟

الملكة إليزابيث تحتفل بمرور 70 على توليها العرش

- تحتفل الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد بمرور 70 عام على اعتلائها العرش في بريطانيا حين كانت في الـ 25 من عمرها، وذلك بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952.