ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية خلال العام المالي الجاري - والذي ينتهي بنهاية يونيو - لتسجل 9.4 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بمؤتمر صحفي، الأربعاء.

تأتي الإيرادات من القناة - وهي مجرى ملاحي عالمي ومصدر مهم للدولار في مصر التي تعاني أزمة سيولة - أعلى من توقعات سابقة لرئيس الهيئة عند 8 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023.

كانت قناة السويس قد حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2021-2022، بلغت نحو 7 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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