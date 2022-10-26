بلغت إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الإمارات إلى مصر 4.6 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي المصري السابق 2021/2022 (الذي يعادل الفترة من يوليو 2021 لمارس 2022)، بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر الأربعاء بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال مدبولي خلال كلمة له في مؤتمر "مصر والإمارات .. قلب واحد" المنعقد في القاهرة في الفترة بين 26 و28 أكتوبر أن هذا الرقم يمثل 29% من إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة لمصر في تلك الفترة و72% من إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في مصر خلال الفترة ذاتها.

وقال أيضا أن المصريين العاملين في الإمارات حولوا خلال تلك الفترة 3.3 مليار دولار لتحتل الإمارات المرتبة الثالثة لتحويلات العاملين بالخارج لمصر في الفترة من يوليو 2021 لمارس 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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