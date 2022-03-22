تعتزم الحكومة المصرية إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بما في ذلك ضبط النفقات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، وفقاً لبيان حكومي يوم الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة على بداية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية.

ستولي الحكومة الأولوية الى توفير برامج للحماية الاجتماعية كما قد تلجأ الى التقشف في أمور لم تسمها، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في البيان إن مصر ستتخذ عدة إجراءات للتخفيف من حدة زيادة الأسعار، لافتاً الى أن الأولوية في الوقت الراهن توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)