PHOTO
فيديو- قمة المناخ: من سيحضر؟
يتوافد على قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ مجموعة من القادة والزعماء العرب والأجانب، نستعرض مجموعة منهم في التقرير التالي. ويشارك معظم القادة في فاعليات المؤتمر فيما حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في قمة إقليمية يتزعمها على هامش مؤتمر المناخ
٨ نوفمبر، ٢٠٢٢
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©