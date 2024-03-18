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الصفحة الرئيسية>اقتصاد>مصر >الرئيسة التنفيذية: تنوع ...

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مصر
مارس ١٨، ٢٠٢٤
الرئيسة التنفيذية: تنوع أنشطة "ايجيترانس" المصرية جنبها تأثير اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر
مصر

مُحدث- البنك المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

مُحدث- البنك المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
مُحدث- البنك المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
مصر

مُحدث - مصر: نظرة على سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الأربعاء

مُحدث - مصر: نظرة على سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الأربعاء
مُحدث - مصر: نظرة على سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الأربعاء
مصر

منتجات الوقود تستحوذ على ربع مخصصات الدعم في مصر العام المالي المقبل، ما التفاصيل؟

منتجات الوقود تستحوذ على ربع مخصصات الدعم في مصر العام المالي المقبل، ما التفاصيل؟
منتجات الوقود تستحوذ على ربع مخصصات الدعم في مصر العام المالي المقبل، ما التفاصيل؟
مصر

مُحدث- الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول حول 48 جنيه يوم الثلاثاء

مُحدث- الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول حول 48 جنيه يوم الثلاثاء
مُحدث- الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول حول 48 جنيه يوم الثلاثاء
مصر

مُحدث- ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

مُحدث- ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية
مُحدث- ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية
مصر

مُحدث- البنك الدولي يعتزم تقديم تمويل لمصر بقيمة 6 مليار دولار

مُحدث- البنك الدولي يعتزم تقديم تمويل لمصر بقيمة 6 مليار دولار
مُحدث- البنك الدولي يعتزم تقديم تمويل لمصر بقيمة 6 مليار دولار
مصر

مُحدث- تطورات سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الاثنين

مُحدث- تطورات سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الاثنين
مُحدث- تطورات سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية يوم الاثنين
مصر

مُحدث- الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو

مُحدث- الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
مُحدث- الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
مصر

مُحدث- مصر: ما تطورات الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية؟

مُحدث- مصر: ما تطورات الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية؟
مُحدث- مصر: ما تطورات الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية؟