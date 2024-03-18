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عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
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الرئيسة التنفيذية: تنوع ...
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مصر
مارس ١٨، ٢٠٢٤
الرئيسة التنفيذية: تنوع أنشطة "ايجيترانس" المصرية جنبها تأثير اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر
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