ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في أكتوبر ، للمرة الثانية على التوالي بحسب بيان من البنك المركزي المصري، يوم الخميس.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الدولية وصلت بصورة مبدئية إلى 33.411 مليار دولار مقابل نحو 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأعلنت مصر نهاية أكتوبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة لـ 6 مليارات دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع له، والشركاء الدوليين.

وشهد الاحتياطي تراجع خلال 4 أشهر متتالية، قبل أن يعود للارتفاع في سبتمبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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