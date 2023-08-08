ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال مايو الماضي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، ليسجل 3.74 مليار دولار من 3.57 مليار دولار في مايو 2022، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

وتعاني مصر منذ أكثر من عام من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد فيما تعتمد البلد الشمال إفريقي بشكل كبير على الاستيراد وهي أكبر مستورد للقمح عالميا.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية خلال مايو بنسبة 20.9% إلى 3.38 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار في مايو 2022.

وخلال مايو، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، والبترول الخام بنسبة 54.5% ومنتجات البترول بـ 41.7%، والأسمدة 72.4%.

وتراجعت قيمة الواردات بـ 9.4% إلى 7.12 مليار دولار خلال مايو الماضي مقارنة بـ 7.85 مليار دولار في مايو 2022.

وانخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 19.8%، وواردات مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.3 %.

بينما ارتفعت قيمة واردات الأدوية بنسبة 14.2%، والذرة بـ 46.4% والقمح بنسبة 92.5% والغاز الطبيعى بنسبة 21.3%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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