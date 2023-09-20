سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا 6.7% في شهر أغسطس متراجعا من 6.8% في يوليو، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على زيادات الأسعار.

وفي أغسطس، رفع بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصبح 5.25% متوقعا أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس 2023، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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