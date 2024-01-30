خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر الثلاثاء، توقعاته للنمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9 % من تقديرات سابقة عند 3.4 % في أكتوبر.

و"ترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى المملكة العربية السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، ... بينما من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا"، وفق تقرير الصندوق.

ووفقا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.1% من 2.9% في توقعات سابقة في أكتوبر.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي، للعام المقبل 2025 إلى 3.2%.

السعودية

خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الجاري إلى 2.7% من توقعات سابقة عند 4% في أكتوبر. بينما رفع توقعاته لنمو العام المقبل 2025 إلى 5.5 %.

وتطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

مصر

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2023-2024 (تنتهي في يونيو 2024) إلى 3% من 3.6% في توقعات سابقة في أكتوبر.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي. وتمر مصر بأزمة سيولة وأجل الصندوق مراجعتين لبرنامج وقعته معه في ديسمبر لقرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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