* تم نشر القصة يوم 12 فبراير وتحديث موقعها على زاوية يوم 13 فبراير

تنطلق فعاليات "القمة العالمية للحكومات" في دبي يوم الاثنين التي من المتوقع أن يشارك فيها رؤساء 20 دولة وأكثر من 250 وزير ومسؤولين، بحسب بيان نشرته القمة على موقعها.

وسيحضر القمة التي ستُقام من 13 إلى 15 فبراير، مسؤولين في مختلف القطاعات.

وتناقش القمة 6 محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية، بحسب البيان.

وضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة التقى محمد بن راشد حاكم دبي عدد من الرؤساء والمسؤولين من بينهم كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي حضرت يوم الأحد منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي.

وتستضيف القمة منتديات لمناقشة عدد من المجالات ومن بينها المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

ويظهر برنامج القمة تنوع في المشاركين من بينهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر ورؤساء تنفيذيين في شركات مثل سيمنز للطاقة ومصدر الإماراتية.

وسيناقش مسؤولون ووزراء المسائل الاقتصادية وغيرها.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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