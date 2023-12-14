وقعت شركة الاتصالات الباكستانية "بي تي سي إل" التابعة لمجموعة اتصالات الإمارات &e، اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على كامل شركة تيلينور الباكستانية للاتصالات، مقابل 108 مليار روبية (385.7 مليون دولار) وفق بيان من شركة اتصالات لسوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس.

ويزداد الاهتمام بالاقتصاد والشركات الباكستانية، في وقت تسعى الدولة للخروج من أزمة اقتصادية بدعم من تمويل صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، وودائع خليجية تلقتها من الإمارات والسعودية.

ووفقا للبيان، فشركة تيلينور الباكستانية مشغل هاتف محمول لديها نحو 45 مليون مشترك. وبعد إتمام الصفقة سيصبح عدد عملاء الكيان الجديد 70 مليون عميل.

وقالت اتصالات - التي تمتلك 23.4% من اتصالات الباكستانية - إن الصفقة توفر "فرصة للاندماج بين المشغلين الحاليين في سوق الاتصالات الباكستاني مما يعزز من فرص تحسين النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات على المدى الطويل.. وتحسين جودة الخدمات".

وستمول شركة اتصالات الباكستانية الصفقة من خلال الدين، وستؤثر على القوائم المالية لقطاع &e انترناشيونال بزيادة تقارب 8% من إجمالي الإيرادات و 7% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واالطفاء، بناء على البيانات المالية لـ 12 شهر المنتهية في سبتمبر 2023.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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