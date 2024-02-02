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طلبت حفيظة غاية أركان إعفاءها من منصبها كمحافظ للبنك المركزي التركي، وفقا لما كتبته عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الجمعة.

وشغلت أركان، وهي أول سيدة تتولى مهام محافظ البنك المركزي التركي، المنصب منذ 8 يونيو 2023.

ووفقا للمنشور، طلبت أركان من الرئيس إعفاءها من مهامها لحماية أسرتها من حملة تشويه السمعة التي تعرضت لها مؤخرا.

وتأتي استقالة أركان، في وقت تشهد فيه تركيا - التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة- أزمة حادة في غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.

في ديسمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 64.77% على أساس سنوي، مقارنة بـ 61.98% في نوفمبر.

وعُين فاتح قره خان، الجمعة، رئيسا للبنك المركزي التركي خلفا لحفيظة غاية أركان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول عن الجريدة الرسمية.

ووفقا للوكالة، تم عزل حفيظة غاية أركان من رئاسة البنك المركزي، وتعيين نائبها فاتح قره خان في منصب محافظ البنك.

وشغل فاتح قره خان، الذي ولد سنة 1982، منصب كبيرا للاقتصاديين في شركة أمازون الأمريكية في نوفمبر 2022 وعين نائب لرئيس البنك المركزي التركي في يوليو 2023.

للمزيد: أول سيدة تتولى منصب محافظ البنك المركزي في تركيا.. من هي؟

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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