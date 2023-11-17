ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، بـ 2.9 % في أكتوبر، وفقا لتقديرات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة.

وقد سجل التضخم السنوي 4.3 % في شهر سبتمبر الماضي.

وزاد المؤشر بـ 0.1 % على أساس شهري في أكتوبر.

وجاء الانخفاض بدعم من انخفاض أسعار الطاقة بـ 11.2 % على أساس سنوي والتي ساهمت بخفض 1.45 نقطة مئوية من المؤشر ككل. بينما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات -ذات الوزن الأكبر في المؤشر- بوتيرة نسبتها 4.6 % مضيفة 1.97 نقطة مئوية على المؤشر ككل.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز لأوروبا، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: عليا بيومي للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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