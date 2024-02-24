وافقت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني على العمل في بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران، لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية ودولية.

وقبل 10 سنوات، اتفقت باكستان وإيران، على تسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب للغاز طال انتظاره -وقُدر حينها المشروع بـ 7.5 مليار دولار- يهدف لربط حقل غاز جنوب فارس العملاق في إيران بباكستان، فيما كانت العقوبات الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي عائق أمام استكمال المشروع إضافة للقيود المفروضة على المعاملات بالدولار.

ووفق بلومبرغ، فإن باكستان -التي تسعى للخروج من أزمة اقتصادية وضبط الأوضاع السياسية بعد الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم خليجي- تقول إنها تحتاج إلى تجديد الإمدادات المتضائلة.

وستبدأ باكستان في بناء جزء بطول 80 كيلومتر من خط الأنابيب البالغ طوله 800 كيلومتر من الحدود الإيرانية إلى مدينة جوادر الساحلية الباكستانية، على أن يتم تمويل ذلك من الأموال الحكومية، حسب الوكالة.

ووفق صحيفة محلية، سيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة Inter State Gas Systems وهي شركة -وفق موقعها الرسمي- تابعة لمجموعة الحكومة القابضة Government Holdings المملوكة بالكامل لحكومة باكستان باستثمارات في خدمات التنقيب والإنتاج.

ولم تُعلن التفاصيل الجديدة لخط الأنابيب، لكن في ديسمبر 2013، نقلت رويترز أن إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات وأوشكت على إكمال الخط فيما سيتم تصدير 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى باكستان وفق ما كان مقرر أن يبدأ في 2014.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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