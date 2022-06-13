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العالم

أزمات اقتصادية

مقال رأي - "أكثر عالمية": الأزمة الاقتصادية بين اليوم و السبعينات

مقال رأي - \"أكثر عالمية\": الأزمة الاقتصادية بين اليوم و السبعينات
مقال رأي - \"أكثر عالمية\": الأزمة الاقتصادية بين اليوم و السبعينات
تضخم

التضخم في تركيا يقترب من 70% في أبريل

التضخم في تركيا يقترب من 70% في أبريل
التضخم في تركيا يقترب من 70% في أبريل
أسعار الفائدة

في خطوة متوقعة الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

في خطوة متوقعة الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة
في خطوة متوقعة الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة
تضخم

بنك روسيا المركزي يخفض الفائدة

بنك روسيا المركزي يخفض الفائدة
بنك روسيا المركزي يخفض الفائدة
اقتصاد

بايدن يقترح ضريبة على المليارديرات

بايدن يقترح ضريبة على المليارديرات
بايدن يقترح ضريبة على المليارديرات
الاقتصاد العالمي

أزمة مالية في روسيا بسبب العقوبات

أزمة مالية في روسيا بسبب العقوبات
أزمة مالية في روسيا بسبب العقوبات
عملات رقمية

الولايات المتحدة تسعى لتطوير عملة رقمية

الولايات المتحدة تسعى لتطوير عملة رقمية
الولايات المتحدة تسعى لتطوير عملة رقمية
روسيا

فولكس فاجن توقف إنتاجها في روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

فولكس فاجن توقف إنتاجها في روسيا بسبب أزمة أوكرانيا
فولكس فاجن توقف إنتاجها في روسيا بسبب أزمة أوكرانيا
سياسة

خبر مهم: تدمير مركز لحرس الحدود الروسي في قصف أوكراني

خبر مهم: تدمير مركز لحرس الحدود الروسي في قصف أوكراني
خبر مهم: تدمير مركز لحرس الحدود الروسي في قصف أوكراني
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