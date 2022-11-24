تعتزم وزارة المالية اعتماد سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي الواحد اعتبارا من 1 ديسمبر، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الأربعاء عن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.

وقال الخليل إن وزارة المالية وجهت "كتاب إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتبارا من 1/12/2022".

وأضاف الخليل أن "هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة".

يتم تداول الدولار في لبنان بأكثر من سعر، حيث تعتمد المعاملات الرسمية سعر صرف الدولار عند 1507 ليرة – فيما تتبنى منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان سعر مختلف ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء أكثر من 39 ألف ليرة.

ويسعى لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية منذ 3 سنوات هوت بسعر عملته المحلية بنحو 95% إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ويعتبر توحيد سعر صرف الدولار بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية أخرى من مطالب صندوق النقد الدول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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